Dezenformasyon Yasası'nın 217-A maddesindeki “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım, tutuklandı. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında bir anlaşma yapıldığını iddia etmişti.

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Sosyal medya yayıncısı Bircan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaştığını, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddiasını gündeme taşımıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise söz konusu iddiayı yalanladı.

Bircan Yıldırım, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dün gözaltına alındı.

Yıldırım, emniyetteki ifadesinde, tutuklanmasına neden olan paylaşımını 1 saat sonrasında sildiğini, Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi tarafından söz konusu paylaşımlara yönelik yalanlamayı da hesabından paylaştığını ancak sosyal medyada linç edilmesi nedeniyle gözaltına alındığını söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti: “Söz konusu paylaşımı öncelikle başka hesaplar üzerinden sosyal medyada gördüm. Bunun üzerine sosyal medya hesabımdan paylaştım. Daha sonra yurt dışı kaynaklara baktım. Yine bu haber ile ilgili yapılan anlaşmaya dair detaylar mevcuttu. Detayları okuduktan sonra ülkenin milli menfaatleri ve haberin doğru olmadığını düşündüğüm için paylaşım yaptıktan sonraki bir saat içinde haberi yayından kaldırdım. Haberi sildikten sonra yaklaşık 2 saat kadar dezenformasyon biriminin bu haberle alakalı açıklamasını bekledim."

Yıldırım, dün emniyetteki ifadesinin ardından, savcılık sorgusu yapılmaksızın tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından Yıldırım’ın geçtiğimiz yıl TCK’ya eklenen tartışmalı 217-a maddesi uyarınca “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından tutuklanmasına karar verdi.