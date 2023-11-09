Kuşadası'na İngiliz turist akını, 2024'te 2 kat daha fazla İngiliz turistin gelecek

Kuşadası Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan World Travel Market Londra Fuarı’na (WTM) katıldı. Fuarda Türkiye’ye ayrılan stant alanını ziyaret etmeye gelen misafirlerle bire bir ilgilenerek Kuşadası’nın tanıtımını yapan Başkan Ömer Günel, "Kentimize 2024 yılında yüzde 57 oranında daha fazla İngiliz turistin geleceğini müjdelemek istiyorum" dedi.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da 6-8 Kasım tarihleri arasında dünya turizm pazarının en önemli destinasyonları ve firmalarının katıldığı 44’üncü World Travel Market (WTM) Londra Fuarı düzenlendi. Seyahat profesyonellerinin buluştuğu ve iş anlaşmalarının yapıldığı fuarda, Kuşadası da yerini aldı. Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA) ait stant alanında çeşitli görsel materyallerle kentin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginlikler ile konaklama imkanlarının tanıtımını yaptı. Fuarda, Kuşadası Belediyesi Türkiye’ye İngiliz turist getiren seyahat acentelerinin temsilcileriyle de toplantılar yaparak yakın ilişkiler kurdu. Belediye Başkanı Ömer Günel de TGA’nın Türkiye stant alanını ziyaret etmeye gelen misafirlerle bire bir ilgilenerek Kuşadası hakkında detaylı bilgi verdi.

Kuşadası’nın bu yıl çok başarılı bir turizm sezonu geçirdiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Öncelikle İngiltere’deki fuarda Kuşadası’na gösterilen yoğun ilgi bizleri çok memnun etti. Bölgemizde İngiliz pazarı, yabancı kaynak pazarlar içerisinde Almanya’dan sonra önemli bir yer tutuyor. İngiliz pazarındaki Türkiye’ye yönelik talepte yaşanan gelişmelere paralel olarak biz de pastadan daha fazla pay almak için World Travel Market Londra Fuarı’na katıldık.

Burada kentimize İngiliz turist getiren turizm acentelerinin yöneticileriyle bire bir temasta bulunduk. Aldığımız bilgiler doğrultusunda Kuşadası’na 2024 yılında geçen yıla oranla yüzde 57 daha fazla İngiliz turistin geleceği müjdesini vermek istiyorum. Hatta 2025 yılı için de satışlar başlamış durumda. Kuşadası Belediyesi olarak yurt dışında yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını aldığımız için çok mutluyum. Esnafımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.