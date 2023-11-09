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İnegöl'de ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 yaralı

İnegöl'de ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

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Kaza saat 13.00 sıralarında Mesudiye ile Alanyurt'u bağlayan beton yolda meydana geldi. Sürücü Eyüp Karabulut (25) yönetimindeki 16 BDG 759 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mehtap Bergin (41) idaresindeki 46 ZA 335 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, sürücüler ile 16 BDG 759 plakalı araçtaki yolcu Barış Can Çakır (23), diğer araçtaki 8 yaşındaki Yağız B. ve 6 yaşındaki Ayaz B. yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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