Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT 16'ncı Zirvesi'nde liderler onuruna verilen yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne iştirak eden liderlerin onuruna verdiği yemeğe katıldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne iştirak eden liderlerin onuruna verdiği yemeğe katıldı.
Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'nde verilen yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.