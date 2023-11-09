Etimesgut'ta icra edilen asayiş uygulamalarında 19 şüpheli tutuklandı

Ankara Etimesgut’ta ilçe emniyet ekiplerince icra edilen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 55 şüpheliden 19’u tutuklandı.

Abone ol

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 106 asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalar kapsamında 19 bin 785 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. GBT sonucu hakkında adli soruşturma bulunduğu belirlenen 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan söz konusu uygulamalarda 7 bin 252 araç kontrol edilirken, 74 araç trafikten men edildi. 534 araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 164 kişiye ise Kabahatler Kanunu’na muhalefetten işlem yapıldı.