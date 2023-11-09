Çalışanların beklediği haber Meclis'e geldi! Haftalık çalışma saati 37,5 saate mi düşüyor?

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haftalık çalışma saatini düşürme teklifinin meclise geldiğini açıkladı.

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, twitter yaptığı paylaşımda haftalık çalışma saatini 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi teklifinin muhalefet tarafından meclise getirildiğini söyledi.

"Muhalefet tarafından verilmediğinde zor"

Muhalefet tarafından verildiğinden yasalaşmasının zor olduğunu ifade eden İsa Karakaş paylaşımında şunları söyledi:

" TBMM'ye yeni verilen Kanun Teklifiyle; Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 45 saatten 37,5 saate düşürülmesi öngörülmektedir. YASALAŞIR MI? TBMM komisyonlarına kadar geldi Ancak MUHALEFET TARAFINDAN VERİLDİĞİNDEN MAALESEF ZOR....."