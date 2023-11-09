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"Son Akşam Yemeği" Nevşehir'de sinemaseverlerle buluştu

"Son Akşam Yemeği" Nevşehir'de sinemaseverlerle buluştu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" isimli film, Nevşehir'de izleyiciyle buluştu.

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Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin konu edildiği filme, kent sakinleri ilgi gösterdi.

Kentte bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyenlerden Bayram Şahin, filmi beğeniyle seyrettiğini belirterek, "Cumhuriyet'imizin kurulduğu dönemdeki meşakkati hepimiz biliyoruz. Filmi herkesin izlemesini tavsiye ederim." dedi.

Hurşit Köksal da filmdeki bazı karakterlerden etkilendiğini dile getirerek, "Cumhuriyet'in kurulduğu anı bizlere yaşatan bir film. Cumhuriyet'in ilanından bir gün öncesini baştan sona konu almış. Kurgusundan sahne geçişlerine kadar başarılı olmuş." ifadelerini kullandı.

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