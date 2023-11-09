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Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay depremi açıklaması!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Prof. Dr. Naci Görür'den Hatay depremi açıklaması!

HATAY'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, artçı deprem yaşandığını ve telaşa gerek olmadığını bildirdi.

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Kandilli rasathanesi verilerine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.32 sıralarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırıkhan ilçesi Taşoluk Mahallesi olan deprem; Adana başta olmak üzere komşu illerde de hissedildi.

Deprem vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem Amanos Fay Zonu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlar, Taşoluk-Kırıkhan/Hatay’da 4,9 deprem oldu. Bu deprem daha önce kırılmış olan Amanos Fay Zonu içerisinde, kırılmayan bir kesimin işi, yani artçı deprem. Telaşa gerek yok" ifadelerini kullandı.

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