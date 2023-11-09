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İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lirayı bulan çok sayıda botoks ilacı ve dolgu malzemesi ile ele botoks cihazı ele geçirildi.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.

Yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların Başakşehir’de bir ev ve işyerinde depolandığı adresleri belirleyen ekipler, geçtiğimiz Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık olarak 30 milyon lirayı bulan kaçak ve sahte 15 bin 159 dolgu malzemesi ile işlem sırasında kullanılan malzemeler, bin 407 tıbbi cihaz, 154 botoks ilacı, 206 botoks cihazı ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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