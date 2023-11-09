BIST 7.757
DOLAR 28,53
EURO 30,60
ALTIN 1.784,63
HABER /  GÜNCEL

Yağmurda kayıp kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1 ölü var

Yağmurda kayıp kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 1 ölü var

Bursa’nın İznik ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Savrulan araç su kanalına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 08.00 sıralarında İznik'in Çiçekli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muharrem Y. idaresindeki 26 UC 414 plakalı araç, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçup, su kanalına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlileri, 45 yaşındaki sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Muharrem Y.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'ta yeni doğan bebek annesi tarafından poşetle sokağa atıldı
Esenyurt'ta yeni doğan bebek annesi tarafından poşetle sokağa atıldı
Kayseri'de taksi durağında ölü bulunan yaşlı adam morga kaldırıldı
Kayseri'de taksi durağında ölü bulunan yaşlı adam morga kaldırıldı
Galatasaray yenildi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Galatasaray yenildi Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Çin markaları Türkiye otomotiv pazarını sevdi!
Çin markaları Türkiye otomotiv pazarını sevdi!
Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu
Kocaeli'de sahilde ceset bulundu! Kimliği belli oldu
Evinde darp edilerek öldürülmüştü, yaşlı adamın katil zanlıları gözaltına alındı
Evinde darp edilerek öldürülmüştü, yaşlı adamın katil zanlıları gözaltına alındı
Yalova'da 66 yaşındaki yaşlı kadın mesajlaşmak için okuma yazma öğreniyor
Yalova'da 66 yaşındaki yaşlı kadın mesajlaşmak için okuma yazma öğreniyor
1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi
1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi
Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı
Almanya'dan İsrail'in katliamına destek! Silah satışı 10 kat arttı
100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar
100.yaşına giren yaşlı kadına, torunları sürpriz doğum günü yaptılar
Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor
Afganistan-Pakistan sınırında Afgan göçmenlerin yoğunluğu sürüyor
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı
İsrail Gazze'de batağa saplandı İsrail ordusu son durumu açıkladı