1. Lig'de 11 haftada 11 takım teknik direktör değiştirdi

Trendyol 1. Lig'de 11 haftanın geride kaldığı 2023-2024 sezonunda şu ana kadar 18 takımdan 11'i teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.

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Son olarak Ahlatcı Çorum FK'de Tahsin Tam'la yolların ayrılmasının ardından kötü sonuçlarda çözümü teknik heyet değişikliğinde gören takım sayısı 11'e yükseldi.

Ligde ilk olarak 3. haftanın ardından Boluspor'dan sonra Sakaryaspor, Ümraniyespor (4. hafta), Altay (5. hafta), ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Tuzlaspor (6. hafta), Adanaspor (7. hafta), Bitexen Giresunspor, Manisa FK, Teksüt Bandırmaspor (9. hafta) ve Ahlatcı Çorum FK (11) teknik direktörlerini değiştirdi.

Teknik direktör değiştirmeyenler

Ankara Keçiörengücü'nde Serhat Gülpınar, Bodrum FK'de İsmet Taşdemir, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Eyüpspor'da Arda Turan, Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu, Göztepe'de Radomir Kokovic ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam sezon başından beri görevlerine devam ediyor.

Serhat Gülpınar, Radomir Kokovic ve Ertuğrul Sağlam dışındaki 4 isim geçen sezon bitiminde de takımın başında yer alıyordu.

İki takımda birden görev yapanlar

7. haftadan sonra Özhan Pulat'la yollarını ayıran Adanaspor daha önce birçok kez olduğu gibi geçici olarak takımın başına Eyüp Arın'ı getirdikten sonra 11. haftada takımı Mustafa Kaplan'a emanet etti.

Sezona Bitexen Giresunspor'da başlayan Kaplan, Sakaryaspor'dan sonra Teksüt Bandırmaspor'la anlaşan Taner Taşkın gibi ligde 2 takımda birden görev alan isim oldu.

İki yabancı teknik direktör

Sezon başında değiştirilen talimatla 1. Lig'deki takımların da yabancı teknik direktörle çalışma hakkının getirilmesinin ardından Göztepe, takımda futbol metodolojisi direktörü olarak görev yapan Sırp Radomir Kokovic'i teknik direktörlüğe getirdi.

Lige istediği başlangıcı yapamayan Altay da Ayhan Tuna Üzümcü'nün görevden ayrılmasının ardından teknik direktör olarak Cezayir asıllı Djilali Bahloul'le anlaştı. Ancak pro lisansı bulunmayan Bahloul, teknik direktör olarak gözükmüyor.

1. Lig'de Bahloul gibi Serhat Gülpınar, Arda Turan, Tuncay Şanlı ve Bekir İrtegün'ün de pro lisansı bulunmuyor.

Bu isimler yayıncı kuruluşun röportajlarına ve maç sonrasındaki basın toplantılarına çıkamıyor.

1. Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan yabancı teknik adamlar

1. Lig'de daha önce görev alan yabancı teknik adamlardan 1965-1966 sezonunda Macar teknik adam Ignace Molnar, Altınordu'yu, 1982-1983'te Rumen asıllı Türk Ilie Datcu (İlyas Datça), Fatih Karagümrük'ü, 1985-1986'da Rumen Valeriu Neagu, Boluspor'u, 1991-1992'de Bulgar Ivan Kucukov Karşıyaka'yı, Boşnak asıllı Türk Nejat Biyediç, 2005-2006'da Sakaryaspor'u, 2007-2008'de Eskişehirspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Teknik direktörler

Ligde geçici antrenörler hariç görev yapan isimler ve kaç maça çıktıkları şöyle:

Adanaspor: Özhan Pulat (7), Eyüp Arın (3), Mustafa Kaplan (1)

Ahlatcı Çorum FK: Tahsin Tam (11), Serkan Özbalta

Altay: Ayhan Tuna Üzümcü (5), Djilali Bahloul (3)

Ankara Keçiörengücü: Serhat Gülpınar (11)

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Zafer Turan (6), İrfan Buz (4)

Bitexen Giresunspor: Mustafa Kaplan (9), Mehmet Birinci (2)

Bodrum FK: İsmet Taşdemir (11)

Boluspor: Turgay Altay (3), Yalçın Koşukavak (8)

Erzurumspor FK: Hakan Kutlu (11)

Eyüpspor: Arda Turan (11)

Gençlerbirliği: Sinan Kaloğlu (11)

Göztepe: Radomir Kokovic (11)

Kocaelispor: Ertuğrul Sağlam (11)

Manisa FK: Osman Zeki Korkmaz (9), Osman Özköylü (2)

Sakaryaspor: Taner Taşkın (4), Tuncay Şanlı (7)

Teksüt Bandırmaspor: Ersan Parlatan (9), Taner Taşkın (2)

Tuzlaspor: Eren Şafak (6), Bekir İrtegün (5)

Ümraniyespor: Mustafa Er (4), Mustafa Gürsel (7)