İYİ Parti'de kaos! Meral Akşener'in hesapları gizlice inceletilmiş! Ümit Dikbayır'a 'rant' suçlaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti içinde ihanete uğradığını belirtip, "Hepsinin ellerini kıracağım" sözlerinin hedefi belli oldu. Akşener'in kuzeni Ümit Dikbayır, gizlice Meral Akşener'in hesaplarını inceletmiş. Uğur Poyraz ise parti içinde Akşener'in arkasından iş çevirip AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nu partiye getirmiş. Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz suçlamalar için ne dedi? Partiden ayrılacaklar mı?

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İYİ Parti lideri Meral Akşener dün grup toplantısında parti içinden ihanete uğradığını ve Kılıçdaroğlu gibi arkadan hançerlendiğini söyledi. Akşener'in o sözlerinin hedefinde kuzeni olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile İYİ Parti'nin Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın olduğu ortaya çıktı. Akşener 'en yakınlarım' derken bu iki isme kapıyı gösterdiği belirtiliyor.

Akşener'in dikkat çeken sözleri şu şekilde:

O PARMAKLARI TEK TEK KIRACAĞIM: En fazla naz edilen, sözü kesilen, akıl verilen, en fazla parmak sallanan genel başkan benim. Allah nasip ederse o parmakları tek tek kıracağım. Toprak bizde, iklim bizde, su bizde ama parayı başkaları kazanıyor. Bu eğri düzeni mutlaka değiştireceğiz.

KAZIK ATAN HERKESİ SİLECEĞİM: İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim.

CEBİNİ DOLDURANLAR: İyiler Hareketi her türlü pisliğin, güç kullanımının, garibanı ezen anlayışın ve abidik gubidik yapıp cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur. Garibanın hakkına giren, bir taraftan insanların emeği karşılığı aç gezdiği Türkiye'de saray rejiminin getirdiği yolsuzlukların, israfların, cebellezilerin en miniği dahi olsa gereğini yapmayan namerttir. Hele gariban kız çocuklarını, hele gariban delikanlıları, onları üzenleri ve istismar edenleri silmezsem adiyim.

'Akşener'in banka hesapları gizlice inceletildi'

Sözcü'den İsmail saymaz, "Akşener, İYİ Parti'de haftalardır süren gerilimi açıkladı. Çünkü bu sözlerle grup toplantısı sırasında salonda bulunan ve konuşmaları alkışlayan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Uğur Poyraz'ı kastediyor. Yakın zamana kadar Akşener'in en yakınında bulunan iki isim şimdi liderleri tarafından suçlanıyor." dedi.

Akşener'in aleyhinde konuşuyormuş

"Ümit Dikbayır, Akşener'in banka hesaplarını inceletmekle ve belediyelerle ticari ilişkilere girmekle itham ediliyor" diyen İsmail Saymaz, "Poyraz ise Akşener'in aleyhinde ve özel kalemi hakkında konuşmakla eleştiriliyor. Poyraz'ın AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun milletvekili olmasını sağladığı da ileri sürülüyor." bilgisini paylaştı.

Dikbayır: Savcılık ve parti soruştursun Meral Akşener'in hesaplarını gizlice inceletmekle suçlanan Ümit Dikbayır, hem partiye hem de savcılığa başvurarak, soruşturma açılmasını isteyeceğini belirterek, şöyle dedi: “Bankaya başvurulsun. Hangi şubeden, hangi memur araştırdı, açığa çıksın. Böyle bir şerefsizlik olur mu? Suç bu. Genel başkan dedikodular ve kumpaslar içinde kaldı. Belediyelerle iş yaptığım yalan. Çıkarsınlar en ufak bir şey varsa. Milletvekilliğinden istifa ederim. Ben partinin kurucularındanım. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum.”

Uğur Poyraz aynı zamanda Meral Akşener'in avukatlığını da yapıyordu.

Uğur Poyraz: Beni kastetmiyor!

Uğur Poyraz ise “Beni kastettiğini düşünmüyorum. Üzerine alınacak bir durum yok” dedi. Poyraz, Hatipoğlu'nun iki buçuk yıldır İYİ Parti'de siyaset yaptığını ve temayülden çıkarak, milletvekili seçildiğini söyledi.