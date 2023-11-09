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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek açıklaması: 'Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek'e, karışıp karışmadığı merak ediliyordu. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e karışmadığını söyledi.

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Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısında yerel seçim startı resmi olarak verildi. 

Söz konusu toplantıda bir MKYK üyesi, narenciyede son 30 yılın en çok hasadının olduğunu, ancak maliyetlerin çok arttığını ve yardım yapılması gerektiğini söyledi. Bu ifadeler üzerine  Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “Mehmet Bey nerede? Ben Mehmet Bey’e karışmıyorum, o kendisi karar veriyor” diyerek sözü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Mehmet Şimşek de narenciye konusunda üreticiye uzun yıllardır destek verildiğini dile getirerek, “Yine elimizden geleni yapacağız ama bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi politikalarından çıkarak farklı bir yol izleyen Mehmet Şimşek'e, Erdoğan'ın karışıp karışmadığı merak ediliyordu. Öyle ki yanlış izlenilen ekonomi politikaları nedeni ile hızla değer kaybeden TL'deki kan kaybını durdurmak için Şimşek politika faizi yüzde 40'a yükseltmişti.

Son politika faiz artışının ardından ise Erdoğan'ın Şimşek'i uyardığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı ise bu iddiayı yalanlamıştı.

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