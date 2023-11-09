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Bursa'da çocuklar evde çakmakla oynarken evi yakıyordu

Bursa'da çocuklar evde çakmakla oynarken evi yakıyordu

Bursa’da evde çakmakla oynayan çocuklar az kalsın evi yakıyordu. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çakmakla oynayan çocuklar, ufak çaplı yangına sebebiyet verdi.

Evdekilerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangını, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde hasar meydana geldi.

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