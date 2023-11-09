BIST 7.785
DOLAR 28,52
EURO 30,59
ALTIN 1.786,25
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ​​​​​​​kasım ayına ilişkin toplam 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.

Abone ol

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplam yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 1,4 milyar lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı! Meteoroloji'den uyarı geldi sürpriz kar yağışı açıklaması
Foto Galeri İstanbul güne kuvvetli sağanakla başladı! Meteoroloji'den uyarı geldi sürpriz kar yağışı açıklaması Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dilan Polat'ın ardından MASAK Tayyargiller ve Şulemsi için harekete geçti
Dilan Polat'ın ardından MASAK Tayyargiller ve Şulemsi için harekete geçti
Sonbaharla beraber gelen 10 şifalı besin
Sonbaharla beraber gelen 10 şifalı besin
Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler! 'Hocam' dedikçe vurmuştu
Dayakçı öğretmeni hastanelik ettiler! 'Hocam' dedikçe vurmuştu
4 dilde arama yapabilen dijital kütüphane tanıtıldı
4 dilde arama yapabilen dijital kütüphane tanıtıldı
Oscar ödüllü Cate Blanchett'ın AP'deki Gazze konuşması alkışlarla karşılandı
Oscar ödüllü Cate Blanchett'ın AP'deki Gazze konuşması alkışlarla karşılandı
DPÜ’de Jandarma Şehitlerine Vefa Kupası Voleybol Turnuvası
DPÜ’de Jandarma Şehitlerine Vefa Kupası Voleybol Turnuvası
Emekli çiftçiler 5 bin lira ikramiye istiyor!
Emekli çiftçiler 5 bin lira ikramiye istiyor!
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak!
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak!
Pervari balı hasadı başladı
Pervari balı hasadı başladı
Diyarbakır’da 135 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
Diyarbakır’da 135 kilogram esrar ele geçirildi: 1 gözaltı
Yakın çevresine söylemiş! Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
Yakın çevresine söylemiş! Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?
Jandarma hemzemin geçitlerde denetim yaptı
Jandarma hemzemin geçitlerde denetim yaptı