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Yakın çevresine söylemiş! Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?

Yakın çevresine söylemiş! Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?

Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa, kurultay yenilgisiyle veda etti. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki odasını yakın çalışma arkadaşları Sekreteri Derya Gödek ve Rasim Bölücek topladı. Peki Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?

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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, Özgür Özel, ikinci turda 812 oyla, partinin yeni genel başkanı seçildi. Kılıçdaroğlu, 13 yıldır yürüttüğü genel başkanlığa, kurultay yenilgisiyle veda etti.

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma arkadaşları Sekreteri Derya Gödek ve Rasim Bölücek odasını topladı.

CHP'nin Genel Merkez 12. Kat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, CHP'nin eski Liderinin Sekreteri Derya Gödek, kıymetli hediyeleri ve eşyaları kolilerle yardımcısı Ömür Polat'a kapalı otoparktaki özel tutulmuş bir araca taşıttı.

Kolilerde Sekreter Gödek'e özel olarak belediyelerden gelen hediyeler yine ünlü mağazaların alışveriş kartları ve birçok evrakın bulunduğu belirtildi. 

Kılıçdaroğlu bundan sonra ne yapacak?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine "bir süre dinleneceğim, sonrasında konuklarımla görüşmek adına özel bir ofis kiralayacağını" belirttiği ifade edildi.

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