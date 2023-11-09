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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan faaliyet izni

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

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 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararı, BLG Varlık Yönetim AŞ'ye Bankacılık Kanunu ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni, 19 Nisan 2023'te verilmişti.

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