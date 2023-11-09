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Bozuk para getirene ekmek bedava

Bozuk para getirene ekmek bedava

Arnavutköy’de madeni para sıkıntısı yaşayan fırın işletmecisi bu problemini gidermek için ilginç bir çözüm üretti. İşyerinin camlarına 100 tane madeni para getirene 1 ekmek bedava yazıları asan esnaf ilginç yöntemi sayesinde bozuk para sıkıntısından kurtuldu.

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Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde bulunan bir fırın işletmecisi işyerinde müşterilere para üstü verirken ve ekmek dağıttıkları işletmelere dağıtım yapıldığı esnada küsüratlı olan ekmek fiyatından dolayı çokça kullanılan madeni parada eksiklik yaşamaya başladı.

100 tane birlik getirene 1 ekmek bedava

Yaşanan eksiklik bir süre sonra yapılan alışverişlerde problem oluşturmaya başlayınca fırın işletmecisi madeni para eksikliğini gidermek amacıyla bir çözüm üretti. İşyerlerinin camlarına “100 tane birlik getirene 1 ekmek bedava” yazısı yazan esnaf bu sayede bozuk para sıkıntısının bir süreliğine de olsa giderildiğini belirtirken işyeri camlarında yazıyı gören vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

Ürettikleri çözüm ile ilgili konuşan fırın işletmecisi Cüneyt Güneş, “25 senedir bu işi yapıyoruz bozuk parayla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Biz böyle bir çözüm bulduk gören komşular falan da getiriyorlar. Yazıyı gördükten sonra getiren oldu görenler gerçek mi diye soruyor biz veriyoruz ama almıyorlar. Şuan 1 aylık ihtiyacımızı giderecek kadar topladık vatandaşlardan ricamız bozuk paralarını esnafa versinler” şeklinde konuştu.

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