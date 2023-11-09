BIST 7.861
DOLAR 28,52
EURO 30,63
ALTIN 1.787,76
HABER /  POLİTİKA

 Adalet Bakanı Tunç’tan CHP lideri Özgür Özel’e tepki! Yargıtay Meclis'e darbe mi yapıyor?

 Adalet Bakanı Tunç’tan CHP lideri Özgür Özel’e tepki! Yargıtay Meclis'e darbe mi yapıyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yargıtay’ın Can Atalay hakkındaki kararına ilişkin “Meclise karşı bir darbe girişimidir” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde ‘Meclise yönelik darbe yapıldığı’ şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir” dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın "Anayasa MAhkemesi'nin Can Yücel kararına uymuyoruz" açıklaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine "Bu bir darbe girişimidir, halkı bu darbeyi bastırmaya çağırıyorum" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde ‘Meclise yönelik darbe yapıldığı’ şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir” karşılığı verdi. 

Son derece yanlış ve sorumsuzca...

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Gezi kalkışması sebebiyle Türk Ceza Kanununun 312. maddesi uyarınca, 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan verilen kesinleşmiş mahkumiyet hükmü sonrasında, bu hükümle ilgili olarak verilen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları üzerinden yapılan değerlendirmelerde 'Meclise yönelik darbe yapıldığı' şeklinde açıklamalarda bulunmak son derece yanlış ve sorumsuzca bir harekettir” ifadelerine yer verdi.

Sokak hareketleri çağrısı yapmak...

Tunç paylaşımının devamında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu ve mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararının olmayacağını belirtti. Ayrıca hukuk devletinde sorunların sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözüleceğini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Genç kız 112'ye ihbar yapıp kendisini saatlerce arattırdı! Gerçek bambaşka çıktı...
Genç kız 112'ye ihbar yapıp kendisini saatlerce arattırdı! Gerçek bambaşka çıktı...
Hatay'da deprem oldu! Adana başta olmak üzere çevre iller da sallandı! AFAD açıkladı...
Hatay'da deprem oldu! Adana başta olmak üzere çevre iller da sallandı! AFAD açıkladı...
MHP'den Yargıtay'a destek Anayasa Mahkemesi'ne eleştiri! AYM yargısal aktivizmde bulunamaz
MHP'den Yargıtay'a destek Anayasa Mahkemesi'ne eleştiri! AYM yargısal aktivizmde bulunamaz
Beştepe'den Anayasa Mahkemesi üyelerine dava açan Yargıtay'a destek!
Beştepe'den Anayasa Mahkemesi üyelerine dava açan Yargıtay'a destek!
Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
Türkiye tarihinde bir ilk! Yargıtay'dan Can Atalay kararı için Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusu
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'ne dava açan Yargıtay'a tepki! 'Yazık çok yazık…'
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'ne dava açan Yargıtay'a tepki! 'Yazık çok yazık…'
Okan Buruk: Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik
Okan Buruk: Şu an çok farklı bir puanda olabilirdik
Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!
Galatasaray golü buldu, VAR iptal etti!
Allianz Arena'da Galatasaray şaşkınlığı!
Allianz Arena'da Galatasaray şaşkınlığı!
İsrail'den Gazze açıklaması ve ateşkes kararı!
İsrail'den Gazze açıklaması ve ateşkes kararı!
Bakan Yerlikaya: Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı...
Bakan Yerlikaya: Türk vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı...
Türkiye ekonomisi büyüyor! Moody's'ten açıklama
Türkiye ekonomisi büyüyor! Moody's'ten açıklama