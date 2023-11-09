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Allianz Arena'da Galatasaray şaşkınlığı!

Allianz Arena'da Galatasaray şaşkınlığı!

Galatasaray'ı konuk eden Alman devi Bayern Münih, sahaya çıkarken yuhalandı. Galatasaray taraftarının Allianz Arena'daki çokluğu Almanları şaşırttı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Bayern Münih'i konuk etti. Maçta Galatasaray taraftarlarının yoğunluğu dikkat çekti. 

Bayern Münih'in sahaya çıktığı anlarda tribünlerden yoğun protesto duyuldu. Allianz Arena'daki çok sayıda Galatasaray taraftarı Almanları bir hayli şaşırttı.

"İÇ SAHADA DEPLASMAN ATMOSFERİ VAR"

Sport 1 muhabiri Kerry Hau, yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarının çokluğuna dikkat çekti ve "İç sahada deplasman maçı atmosferi var. Allianz Arena'da Bayern Münih yoğun protestolarla karşılandı. Beklenenden daha fazla seyirci biletlerini Galatasaray taraftarlarına dağıttı" ifadelerini kullandı. 

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