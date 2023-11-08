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İsrail'den Gazze açıklaması ve ateşkes kararı!

İsrail'den Gazze açıklaması ve ateşkes kararı!

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'a bağlı İzzedin El Kassam Tugayları'nın Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini belirterek, "Ateşkes kesinlike olmayacak" dedi.

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İsrail'in, Filistin'deki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürerken, İsrail'den yeni bir ateşkes açıklaması geldi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

'Ateşkes olmayacak'

"Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani duraklama verilmesinin yakın" olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.

Hagari, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" iddia etti.

Gazze'deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.

Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34'ünün Gazze Şeridi'ndeki "kara faaliyetleri" sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.

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