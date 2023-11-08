Sacha Boey'den itiraf! Arsenal ile temaslarım oldu

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Sacha Boey, Premier Lig devi Arsenal ile yaz döneminde transfer görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan ve formda oyununu devam ettiren Sacha Boey, kariyeri hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

23 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Premier Lig devi Arsenal ile bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

"Bir ilgi vardı ama resmi teklif yoktu"

CARRE'ye konuşan Sacha Boey, şu açıklamayı yaptı:

Çeşitli kulüplerle temaslarım oldu. Bu kulüpler Galatasaray ile de temasa geçti. Premier Lig'e gidebileceğim fırsatlar vardı. Galatasaraylı idareciler ile Arsenalli yetkililer arasında bazı görüşmeler oldu. Bir ilgi vardı ama resmi teklif yoktu. Bu yüzden bunları konuşmak gereksiz, üzerinde durmanın anlamı yok. Her zaman söyledim, hiç saklamayacağım; hayalim Premier Lig'de oynamak. Sürekli takip ediyorum ve orada oynanan futbol beni cezbediyor. Yeteneklerim de orada oynamaya uygun. Kariyerimde kısa ve uzun vadeli hedefler var.

"Saha içinde, takımda daima pozitif bir isim"

Takım arkadaşı Mauro Icardi hakkında Sacha Boey, şu sözleri sarf etti:

Mauro Icardi, Galatasaray’a gelirken kafamda PSG dönemi olduğu için kendimi hem en iyiye hem de en kötüye hazırlamıştım. Ne düşünmem gerektiğini bilmiyordum. İlk maçında ilk golünü attı, idmanlardaki azmini ve istekli halini gördükten sonra iyi bir zihniyetle geldiğini gördüm. Daha sonra taraftar, oyuncular ve teknik ekibin de sevgisi olunca, onun için her şey artık sadece daha güzel olabilirdi. Çok iyi bir ruh. Saha içinde çok farklı, sadece topa ihtiyacı var. Ceza sahası içinde tek bir top yetiyor. Icardi sevgiye ihtiyaç duyan birisi. Taraftar sevgisini gösterdikten sonra onlara bu sevgiyi tekrar iade etmek için formasını sonuna kadar terletiyor. Özel hayatıyla ilgili haberler oldu ama soyunma odasında daima güler yüzlüydü, bu haberlerden etkilenmiyordu. O hiç etkilenmediği için bu tür şeyler takıma da hiç yansımadı. Saha içinde, takımda daima pozitif bir isim.

"Parisli olup PSG'yi desteklemiyor olmanız düşünülemez"

Boey ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Marsilya haberleri doğruydu. Sonra neler oldu bilmiyorum. Ancak, Marsilya'nın teklifi vardı. Evet olabilir. Birçok futbolcu oynadı. Ben Parisliyim. Parisli olup PSG'yi desteklemiyor olmanız düşünülemez.