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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu makamını Özgür Özel'e devretti

Kemal Kılıçdaroğlu makamını Özgür Özel'e devretti

CHP Genel Merkezi'nde düzenlen devir- teslim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu, görevi CHP'nin 8'inci Genel Başkanı Özgür Özel'e devretti.

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38'inci Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, mazbatasını TBMM'deki makam odasında aldıktan sonra saat CHP Genel Merkezi'ne geldi. 

Özel ve Kılıçdaroğlu'na partililerin ilgisi yoğun oldu. Basına kapalı olarak, makamın bulunduğu 12'nci katta gerçekleşen devir- teslim yaklaşık 1 saat sürdü.

1 saatin ardından bulundukları yerden inen Özel ve Kılıçdaroğlu, partililer tarafından alkışlarla karşılandı. Özel, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nden uğurladıktan sonra basın açıklamasında bulundu.

Önemli öğütleri oldu

Özel, "Yukarıda genel başkanımızla birlikte partimizin kamerası ve fotoğrafçısıyla sizlere aktarılmak üzere ikimizin de devir teslim görüntüleri ve mesajlarını kaydettiler. Ömer ve Meriç Bey tarafından 15 dakika içinde her ikimizin ağzından merak ettiğiniz her şeyin cevabını verdiğimiz açıklamamız olacak. Genel başkanımızla bir saat süren görüşme yaptık. Bir CHP genel başkanının bilmesi gerekenleri görevi devreden genel başkan sıfatıyla bana aktardı, önemli öğütleri oldu. Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mutabık kaldık. Kendisi partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ve kendi yapacağı katkıları ifade etti" dedi.

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