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Ücretsiz toplu taşıma muamması! TÖHOB Başkanı'ndan flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ücretsiz toplu taşıma muamması! TÖHOB Başkanı'ndan flaş açıklama

 Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kara "Büyükşehir Belediye Meclisinin kararına istinaden artık 25 ilçede hizmet veren özel halk otobüslerimize vatandaşlarımız sınırsız rahatlıkla binebilir" dedi.

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Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin özel halk otobüsü işletmecilerine ücretsiz yolcularla ilgili gelir desteği verilmesi kararına teşekkür etti.

Kara, TÖHOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, EGO Genel Müdürlüğünce 31 Mart 2024'e kadar özel halk otobüsü esnafına gelir desteği verilmesini içeren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzalı başkanlık yazısının, belediye meclisindeki tüm parti gruplarının oylarıyla kabul edildiğini belirtti.

Ankara'da faaliyet göstermekte olan özel halk otobüsü işleticilerine ücretsiz taşıdıkları yolcu başına gelir desteği ödeneceğini ifade eden Kara, daha önce 20 farklı gruptaki serbest kart sahiplerini her ayın sadece 1'i ile 4'ü arası ücretsiz, kalan 26 gün ise ücretli taşıma kararı aldıklarını anımsattı.

Kara, "Ankaralı halkımıza müjde, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararına istinaden artık 25 ilçede hizmet veren özel halk otobüslerimize vatandaşlarımız sınırsız rahatlıkla binebilirler. Sayın Mansur Yavaş'a ve meclis üyelerimize esnaflarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Ayın 4 günü ücretsiz yolcu taşıma kararını bugün itibarıyla sonlandırdıklarını vurgulayan Kara, "Ücretsiz kartı olan vatandaşlarımız araçlarımıza binebilir. Onlar adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gelir desteği esnafımıza ödenecektir. Gelir desteği verilmeyen diğer illerimizde her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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