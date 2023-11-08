Milli Hokeyci Özmen Muğla’ya transfer oldu

Türkiye kadınlar Hokey Süper Ligi'nde mücadele eden Muğla'nın Menteşe ilçesinin takımı Ege Yıldızları Spor Kulübü dış transferde geçen yıl Denizli Cavidil Spor Kulübü forması giyen 22 yaşındaki Milli oyuncu Ruken Özmen’i kadrosuna dahil etti.

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Kadın A Milli Hokey Takımı sporcusu forvet mevkiinde forma giyen Ruken Özmen Muğla hokey takımı Ege Yıldızları takımındaki yerini aldı.

Transfer ile ilgili konuşan kulüp başkanı Serkan Şen, “Süper Ligde her mevkii de en iyi oyuncuları yetiştirme şansımız bulunmuyor muhakkak bazı pozisyonlarda transfer yapmanız gerekiyor Denizli Cavidil Spor Kulübüne , Suat Arı hocamıza bu konuda teşekkür ediyoruz bizlere oyuncu desteğinde bulundu. Süper Lig öncesi 1-2 mevkie daha transfer yapacağız. 12 Kasım tarihinde Trabzon’a hareket ediyoruz inşallah başarılı olarak Muğla’ya döneriz “diye konuştu.