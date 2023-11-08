Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Demans hastası Tuğluk geçen yıl tahliye edilmişti

Demans hastalığı nedeniyle geçen yıl cezaevinden tahliye edilen eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Tuğluk'un, 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı belirtildi. Tuğluk Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.

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Eski HDP milletvekili Tuğluk, demans hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporunun ardından 27 Ekim 2022'de Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmişti.

Tuğluk hakkındaki 10 yıllık hapis cezasının infazı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sağlık nedeniyle bir yıl süreyle geri bırakılmıştı.

Eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk, bugün evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

ÖHD Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aysel Tuğluk, evine giden polisler tarafından 2012 tarihli bir soruşturma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış olup Çağlayan adliyesine götürülmektedir. Demans hastası olması sebebiyle hakkında infaz erteleme kararı verilen Aysel Tuğluk’a karşı yargı tacizi devam ediyor!" dedi.