Şanlıurfa’da 20 ceylan doğal alanlarına salındı

Şanlıurfa’daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme İstasyonu'nda dünyaya gelen 20 ceylan, erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal alanlarına salındı. Salımı gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, bu yıl 132 yavru ceylanın doğmasıyla birlikte rekor bir sayı elde edildiğini belirtti.

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Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda doğan 20 ceylan doğaya salındı. Ceylanların salınımını gerçekleştiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, istasyonda bu yıl rekor düzeyde 132 yavru ceylanın doğduğunu ifade ederek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak temel görevimiz sahip olduğumuz biyolojik çeşitliliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak. Bu çerçevede milli park, tabiat parkı, tabiat koruma alanı, tabiat anıtı, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan statüsünde korunan alanları ilan ediyor, biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatını koruma faaliyetleri yürütüyoruz.



Yaban Hayatını koruma çalışmalarımız çerçevesinde ise envanter çalışmaları ile fotokapan ve GPS vericili izleme çalışmaları yürütüyor. 11 yaban hayvanı rehabilitasyon merkezimizde yaralı yaban hayvanlarını tedavi ediyoruz. 24 üretim merkezimizde ise yaban hayvanlarını çoğaltıp doğal ortamlarına salıyor ve popülasyonlarını destekliyoruz” dedi.

20 ceylan doğaya salındı



Bu gün 20 adet ceylanı doğaya saldıklarını söyleyen Çokçetin, “Bugün burada 85 alandan biri olan Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme sahasında erişkinliğe ulaşmış 20 adet Urfa ceylanını doğal yaşam alanları ile buluşturacağız. Alan hakkında bilgi verecek olursak, şu anda bulunduğumuz alan çalışmalarımız sayesinde 2006 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edildi. 15 bin hektarlık alanı çevreleyen bu yaban hayatı geliştirme sahasında, 2022 yılında yapılan envanter çalışmaları ile 393 adet serbestçe yaşayan Urfa Ceylanının varlığını tespit ettik. Türkülere bile ilham kaynağı olmuş bu özel türün tekrar uygun bozkır alanlarında sayılarının arttırılması için, 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunu faaliyete geçirdik” ifadelerini kullandı.

132 yavru ile rekor kırıldı



Bu yıl 132 yavru elde edildiğini söyleyen Çokçetin, “22,7 hektar alanda kurulu bulunan üretme istasyonunda bu yıl rekor düzeyde 132 yavru elde edildi. Burada erişkinliğe ulaşan ceylanları her yıl doğaya kazandırıyoruz. 2020 ve 2021 yıllarında Şırnak Cudi Dağına 90 adet, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 50 ceylan salımı yapıldı. Salımı yapılan alanlarda yaptığımız izleme çalışmaları ile ceylanların sahada tutunduğunu gözlemliyoruz. Nesli tehlike altında olan ceylanlarımıza adeta anne şefkati ile bakıyor, 7 gün 24 saat izliyoruz. Ceylanların vatandaşlarca bilinirliliğini artırmak, çocuklarımıza doğa koruma bilincini aşılamak amacıyla 2022 yılında ziyaretçi merkezimizi hizmete aldık. Vatandaşlarımızca çok rağbet gören bu merkezde tanıtım faaliyetlerimizi yürütüyoruz” diye konuştu.