Canan Karatay zeytin ve peynir sevenleri uyardı, kısır kalabilirsiniz

Beslenme konusunda yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez de kahvaltı sofralarındaki tehlikeden söz etti. Karatay açıklamasında kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı niteliğindeki iki besinin nasıl yenilmemesi gerektiğini belirtti. Yanlış tüketiminin sonuçlarının ağır olacağını ise 'kısır kalırsınız' diyerek vurguladı.

Abone ol

Sağlıklı beslenme ve hastalıklar hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez de kahvaltı sofrasındaki tehlikeden söz etti. Sofraların vazgeçilmezi, kahvaltının temel besin maddesi sayılabilecek iki besin konusunda ciddi uyarılarda bulunan Karatay, bu besinleri tüketirken yapılan yanlışın altını çizdi.

Karatay'ın açıklamasına göre, kahvaltı sofralarında farklı çeşitleriyle yerini alan zeytin ve peynire yapılan yanlış işlemler kısırlık riskini artıyor.

Bazen gıdaların daha sağlıklı olmasını sağlamak ya da lezzetini damak tadımıza uygun hale getirmek için bir takım işlemler yapıyoruz. Fakat bunların bazıları sağlığımızı riske atıyor. Anlaşılan o ki zeytin ve peyniri suya koyup tuzunu çıkartmak da bunlardan biri.



Peki, siz hiç zeytini veya peyniri yanlış yediğinizi düşündünüz mü?

Canan Karatay'ın ifadelerine göre zeytin veya peyniri suya koyarak tuzunun çıkmasını beklemek kısırlık riskini artırıyor. Bu noktada sofralarımızda yerini alan ürünlerde kullanılan yağ ve tuzun çeşidine, katkı maddelerine de dikkat etmek büyük önem arz ediyor.

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyecek zeytin ve peyniri tüketirken, bir yandan da sağlığımızı riske atmamak için bunlara dikkat etmek gerekiyor:



Sağlıklı, yağlı ve kristal tuzlu peynir ve zeytin yemeye özen göstermek gerekiyor. Karatay, bu uyarısıyla vatandaşları bu sofralarına getirdikleri ürünün kalitesi, katkı maddeleri, yapılışı, yapılış aşamasında kullanılan tuz ve yağ gibi konularda hassas olmaya davet ediyor.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın vazgeçilmez temizlik malzemeleri ile ilgili açıklaması da dikkat çekti: "Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz."



Çamaşır suları, bulaşık suları ve yüzey temizleyici gibi temizlik maddelerinin içinde zehir olduğunu ifade eden Karatay, 'Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz.' sözleriyle temizlik maddelerinin içinde yer alan kimyasalların kullanımına da dikkat çekti.



İşte Pr. Dr. Canan Karatay'ın "kısır kalırsınız" diyerek vatandaşları uyardığı o açıklama:

Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz; suya koyup onları koyup tuzunu çıkartıyorum' derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz.