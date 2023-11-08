Özgür Özel koltuğu devralıyor! Kemal Kılıçdaroğlu pankartla karşılandı, personelle vedalaştı

CHP'de hafta sonu yapılan kurultayın ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralıyor. CHP binasına asılan dev pankartla karşılanan Kılıçdaroğlu, 13 yıldır birlikte çalıştığı personelle vedalaştı. Özgür Özel, Genel Merkez'deki törenden önce Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti.

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CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi, Genel Merkez'deki devir teslim töreniyle fiilen sona eriyor. Devir teslim öncesi Genel Başkan Özgür Özel, eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Ardından Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e gelerek personelle vedalaştı. Kılıçdaroğlu genel merkezde dev bir pankartla karşılandı.

Genel Merkez'e dev pankart asıldı

CHP Genel Merkezi’ne Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı dev bir pankart asıldı. Pankartta Özgür Özel imzası ile “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, ülkemize ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” sözleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu’ndan CHP personeline veda

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeliyle vedalaştı. Kılıçdaroğlu ile parti çalışanlarının vedalaşma görüntüleri, CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

Sabah saatlerinde ise Genel Başkan Özgür Özel, eşi Didem Özel ile Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, kameralara görüntü verdi. Özel, çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından kapıya kadar uğurlandı.