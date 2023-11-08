BIST 7.850
DOLAR 28,50
EURO 30,48
ALTIN 1.796,04
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel koltuğu devralıyor! Kemal Kılıçdaroğlu pankartla karşılandı, personelle vedalaştı

Özgür Özel koltuğu devralıyor! Kemal Kılıçdaroğlu pankartla karşılandı, personelle vedalaştı

CHP'de hafta sonu yapılan kurultayın ardından Genel Başkan seçilen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görevi devralıyor. CHP binasına asılan dev pankartla karşılanan Kılıçdaroğlu, 13 yıldır birlikte çalıştığı personelle vedalaştı. Özgür Özel, Genel Merkez'deki törenden önce Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etmişti.

Abone ol

CHP'de 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi, Genel Merkez'deki devir teslim töreniyle fiilen sona eriyor. Devir teslim öncesi Genel Başkan Özgür Özel, eşiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Ardından Kılıçdaroğlu Genel Merkez'e gelerek personelle vedalaştı. Kılıçdaroğlu genel merkezde dev bir pankartla karşılandı. 

Genel Merkez'e dev pankart asıldı

CHP Genel Merkezi’ne Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yer aldığı dev bir pankart asıldı. Pankartta Özgür Özel imzası ile “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, ülkemize ve partimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim” sözleri yer aldı.

Kılıçdaroğlu’ndan CHP personeline veda

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devir teslim töreni öncesi parti personeliyle vedalaştı. Kılıçdaroğlu ile parti çalışanlarının vedalaşma görüntüleri, CHP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

Sabah saatlerinde ise Genel Başkan Özgür Özel, eşi Didem Özel ile Kılıçdaroğlu'nu Çukurambar'daki evinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Kılıçdaroğlu, Özel'i kapıda karşılayarak, kameralara görüntü verdi. Özel, çıkışta da Kılıçdaroğlu tarafından kapıya kadar uğurlandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Milas’ta zincirleme trafik kazası, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı
Milas’ta zincirleme trafik kazası, 1’i çocuk 2 kişi yaralandı
Yozgat'ta çölyak hastaları için karabuğday unu üretiliyor
Yozgat'ta çölyak hastaları için karabuğday unu üretiliyor
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Mehmet Özhaseki duyurdu, TOKİ bin 779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
Mehmet Özhaseki duyurdu, TOKİ bin 779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklar unutmadı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklar unutmadı
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
Trabzon'da üniversite öğrencisi Ümran'ın denizde cansız bedeni bulundu
Temel Karamolloğlu asansör faciası üzerinden hükümete tepki: Mazlumlara güven vermesi mümkün değil
Temel Karamolloğlu asansör faciası üzerinden hükümete tepki: Mazlumlara güven vermesi mümkün değil
Zehirli mantar küçük kızın sonu olacaktı, karaciğer nakli ile kurtuldu
Zehirli mantar küçük kızın sonu olacaktı, karaciğer nakli ile kurtuldu
Ruslar Amasra'yı çok seviyor! Kruvaziyere atlayıp geliyorlar
Ruslar Amasra'yı çok seviyor! Kruvaziyere atlayıp geliyorlar
İşadamı, sevgilisini ve kızını öldürüp intihar etti! Diğer kızına attığı sesli mesaj şok etti
İşadamı, sevgilisini ve kızını öldürüp intihar etti! Diğer kızına attığı sesli mesaj şok etti
Ataşehir’de, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı
Ataşehir’de, cezaevinden tahliyesini havaya ateş açarak kutladı
Trabzon'da "Bilim Şenliği" heyecanı yaşanıyor
Trabzon'da "Bilim Şenliği" heyecanı yaşanıyor