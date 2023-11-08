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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklar unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi lösemili çocuklar unutmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Lösemi Haftası dolayısıyla Selahattin Eyyubi Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı’yla birlikte düzenlenen etkinlikte lösemili çocukların hoşça vakit geçirmesi amacıyla pasta kesildi, oyunlar oynandı.
Çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlik, çocukların eğlenceli anlar yaşadığı müzik konseri ile sona erdi.

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