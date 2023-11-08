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Antalya'da öğrencilerin üzerine motosiklet süren şahsa 38 bin TL ceza kesildi

Antalya'da öğrencilerin üzerine motosiklet süren şahsa 38 bin TL ceza kesildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kız öğrencilerin üzerine motosiklet sürerek kaçan sürücüye toplam 38 bin TL cezai işlem uygulandı.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 07 RJ 809 plakalı motosiklet sürücüsü, mahallenin ara sokaklarında bulunan kız öğrencilerin üzerine motosiklet sürdü. Motosikleti gören öğrenciler korkuyla etrafa kaçıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, 07 RJ 809 plakalı motosiklet sürücüsünün peşine düştü. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, aynı zamanda kaçarken drift atarak ters şeritte seyretti. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne; dur ihtarına uymamak, drift atmak, ters şeritte seyir almak, motosikletin sigortasız ve muayenesiz oluşu gibi maddelerden toplamda 38 bin TL cezai işlem uygulandı.

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