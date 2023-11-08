İsrail katliamın 33. gününde Gazze merkezine girdi! İsrail Kızılhaç konvoyunu da vurdu

İSRAİL Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’nin 33. günde kent merkezine girdiklerini duyurdu. Rehineler serbest bırakılıp Hamas yenilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söyleyen İsrailli bakan, Gazze'deki Filistinlilere bir kez daha "güneye gitme" çağrısı yaptı. Beyaz Saray, Gazze'nin işgaline karşı çıkarken, İsrail, Kızılhaç konvoyunu vurdu. İşte İsrail işgalinin 33. gününde Gazze'de yaşananlar...

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 33. günde de devam etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Hamas’ın kalesi Gazze'nin merkezine girdiğini duyurdu ve “Hamas lideri Yahya Sinwar Gazze’deki sığınakta kapana kısıldı” dedi.

Rehineler bırakılana kadar ateşkes yok

Rehinelerin serbest bırakılmadan herhangi bir insani ateşkes yapılmayacağını ifade eden Gallant, “Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler geri dönene ve Hamas yenilene kadar mücadelemiz devam edecek” ifadesini kullandı.

07:00 Beyaz Saray, Gazze'nin işgaline karşı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'a göre savaştan sonra Gazze'nin İsrail güçleri tarafından işgal edilmemesi gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Biden da Netanyahu'dan bir insani ara talebinde bulunduklarını söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas rehineleri serbest bırakana kadar insani ara olmayacağını vurgulamıştı.

04:00 İsrail şimdi de Kızılhaç konvoyunu vurdu

İsrail ordusu, hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve ambulans konvoylarından sonra Kızılhaç'ın yardım konvoyunu da vurdu. İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

01:45 Hamas saldırısında ölenlerin yakınları eylemde

Hamas’ın saldırısında yakınlarını kaybeden İsraillilerden Netanyahu’ya istifa çağrısı Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde 7 Ekim'in birinci ayındaki anma töreni için yüzlerce kişilik grup toplandı. Törende Hamas’ın düzenlediği saldırının tarihi 7 Ekim için "7.10" ve Yahudiliğin sembolü "Davut Yıldızı" biçiminde dizilmiş mumlar yakıldı. Anma törenine katılanların Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için "Onları evine getirin" pankartlarının yanı sıra hükümet karşıtı dövizler taşıdığı dikkati çekti. Anma törenine katılanlar, Netanyahu'ya taşıdıkları pankartla "Evine git" diye seslendi. Hükümetteki iktidar koalisyonundaki 64 milletvekiline atıfla "64'ü verip Gazze'deki esirleri geri alalım" yazılı dövizler taşındı.