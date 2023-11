Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'a cezaevinden gelen gizemli telefon dinlemeye takıldı! 'Barış Boyun çetesi ile..'

“Kara para aklama” suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni, güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Engin Polat'a, Maltepe Cezaevi'nden gelen gizemli telefon dinlemeye takıldı. İtalya'da firari olan çete lideri Barış Boyun'un da isminin geçtiği konuşmayı Engin Polat bakın nasıl anlattı?

Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat çifti tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulmuştu. Aylarca teknik takip altında telefonları dinlenen şüphelilerden Engin Polat’ın teknik takibe takılan telefon konuşmaları ortaya çıktı. Dilan Polat ve Engin Polat’a ait Ataşehir’deki işyerlerine gece saatlerinde düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Engin Polat, “Bir hafta içinde 3’üncü saldırı” demişti.

Cezaevinden gelen 'acil' telefon

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, silahlı saldırı sonrası Engin Polat’a gelen bir telefon dinlemeye takıldı. Dinlemeye takılan görüşmede telefonu Engin Polat’ın kardeşi Kürşat Polat açıp ağabeyinin toplantıda olduğunu söylüyor. Buna rağmen arayan kişi, “Acil bir şey söylemem lazım” deyince Engin Polat toplantıdan çıkarak telefona bakıyor. Konuşmanın dinlemeye takılmasına sebep olan ilk detay ise arayanın olduğu yer oluyor.

'Kasım’a kadar bekleyin. Ateşkes yapın'

Engin Polat’ı akşam saatlerinde arayan kişi olan Fatih G. bu aramayı Maltepe Cezaevi’nden yapıyor. Engin Polat’ın iş yerlerine silahlı saldırı yapan kişi ya da kişileri durdurmaya çalıştığı anlaşılan kişi Polat’a, “Seni Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Barışların kardeşi. Ben dedim ki Kasım’a kadar bekleyin. Ateşkes yapın” diyor.

'Kasım'da geleceğim', 'çok tehlikeli...'

Cezaevinde olduğu anlaşılan ve “Kasım’da geleceğim” diyen Fatih G., “Bekleyin dedim. Ben geleceğim. Oturup konuşuruz dedim. Yeter ki bekleyin. Adam benim kuzenim dedim. Allah rızası için çoluğu çocuğu var dedim. Numarayı vereyim sen onu gizliden ara” diyor. Engin Polat ise bunun üzerine, “Tamam iyi niyetini biliyorum ama lakin benim şu an birileri ile diyaloğa girmem çok tehlikeli” diyor.

'İtalya'daki o Barış ile şey..'

Fatih G. de, “Senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Benim derdim o, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Derdim senin vücuduna ok dönmesin. 3-5 dakika konuş. Kasıma kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var. Bunlar direkt İtalya’daki o Barış ile şey…” diyor.

‘İtalya'daki Barış; Barış Boun mu?'

Fatih G. isimli kişinin İtalya’daki Barış demesi akıllara “Daltonlar” olarak bilinen çetenin lideri Barış Boyun’u getirdi. Öyle ki başka bir konuşmada yine Fatih G. Engin Polat’ı arayarak Barış Boyun’un adamlarından Can Dalton ile görüştüğünü söyleyerek, “Bu Barışa’a ulaşacak kişiler var onlarla konuştum” diyor.

'Engin'e söyle fevri davranmasın'

Bir başka kayıtta ise Fatih G. Kürşat Polat’ı arayarak Engin Polat’ın aramasını istediği kişinin numarasını veriyor. Kürşat Polat’ı uyaran Fatih G., “Engin’e söyle dikkatli bir şekilde konuşsun. Fevri davranmasın sakin bir şekilde konuşsun. Ben yukarısıyla bağlantı kurdum. Hatır gönül koyuyoruz. Ona göre bir şeyler yapacağız” dedi.

Cezaevindeki Fatih çocukluk arkadaşım

Engin Polat’a emniyet ifadesinde bu konuşma içerikleri de soruldu. Fatih G.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Polat, “10 yıldır cezaevindedir. Arada beni ara hal hatır sorar. Tehdit edilmemiz ve işyeri kurşunlanması ile ilgili yardımcı olabileceğini söyledi. Birilerini aramamı istedi. Ancak ben aramadım. Sürekli geçiştirerek olayı kapattım” dedi. Engin Polat Ayrıca telefon konuşmasında geçen, Barış ve Can Dalton isimli kişileri de tanımadığını söyledi.