Tekstil atölyesindeki cinayette kan parası iddiası

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde makine mühendisinin tekstil atölyesinde öldürülmesine ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık savunmasında, mühendisin kendisine eski model makine satması sebebiyle maddi açıdan mağdur olduğunu ve olayın meydana geldiğini ifade etti. İddiaları reddeden makine mühendisinin eşi ise "'Kan parası vermek istiyoruz' diyerek bana ulaşmaya çalışıyorlar. Kan parası teklif edeceklerine önce borçlarını ödesinler" dedi.

Abone ol

Güney Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesinde 21 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Fırat C. (29), ağabeyi R.C. (30) ile birlikte, aralarında husumet bulunan Savaş Taş'ın iş yerine gelmiş, taraflar arasında çıkan tartışmada Savaş Taş silahla vurularak ağır yaralanmıştı. DEVA Partisi Körfez ilçe Başkan Yardımcısı olduğu öğrenilen makine mühendisi Savaş Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tekstil atölyesinde çalışan İlter Kılıç da ayaklarına gelen kurşunla yaralanmıştı. Fırat C. ve ağabeyi R.C. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, Fırat C. tutuklanırken, ağabeyi R.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Yeni işe başlamıştım, ayaklarımdan vuruldum"

Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat C., taraf avukatları, müşteki İlter Kılıç ve Savaş Taş'ın ailesi katıldı. Sanıktan şikayetçi olan müşteki İlter Kılıç, "Savaş'ın iş yerinde çalışandım. İşe yeni başlamıştım, maaşımı konuştum, işe devam edecektim ancak olay sebebiyle mağdur oldum. Ayaklarımdan kurşunla yaralandım. Sanıkla herhangi husumetim yoktur. Nasıl vurulduğumu hatırlamıyorum. Sanık 10 kurşun yağdırdı. Ben o an içeri doğru koşmaya başlayınca ayaklarımın uyuştuğunu ve kan aktığını fark ettim. Ağrılarım hala devam etmektedir. Sanıktan şikayetçiyim, mağdur oldum" dedi.

"Savaş'tan yeni makine talep ettik ancak bize eski model makine verdi"

Savunması için söz hakkı verilen Fırat C.,"İlter Hanım ile herhangi husumetim yoktur. Kendisine bilmeden zarar verdiğim için özür diliyorum. İlter Hanımın fizik tedavi masraflarını karşılamak istiyorum. Savaş ile de aramızda resmi sözleşme vardı. Pandemi döneminde Doğubayazıt'a eldiven yapmak için fabrika kurmak istedik. Savaş'tan yeni makine talep ettik ancak bize eski model makine verdi. Maddi açıdan mağdur oldum ve bu olay yaşandı. Bir yıldır tutukluyum, 2 çocuğum var, pişmanım, tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Kan parası iddiası

Sanığın beyanlarını reddeden maktulün eşi Pınar Savaş, "Sanık teşvikten yararlanmak için makinelerin 5,6 yaş büyük olmasını istedi. Kendi kafalarında plan yaptılar. Eşim, sanığa anlaşmalı olarak istediği makineyi gönderdi. Eşimle sanık arasında daha önce makine arasında herhangi hakaret veya husumet olmamıştır. Ancak olaydan 2 gün önce sanık eşimden ham madde istedi. Bize borçları olması sebebiyle eşime kendilerine ham madde vermemelerini söyledim. İki gün sonra iş yerine gelerek eşimi öldürdü. Eşimi kaybettiğim gibi işimi de kaybettim. Sanığın ödenmeyen 3,4 çeki vardır. Bu olay sebebiyle ödemelerim güçleştiği için ben de icralık oldum. 'Kan parası vermek istiyoruz' diyerek bana ulaşmaya çalışıyorlar. Kan parası teklif edeceklerine önce borçlarını ödesinler. Sanıktan borcunu kapatmasını istiyorum. İcralık oldum, eşimden oldum. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Oğlum mezarda çürüdü, sanık da hapiste çürüsün"

Maktulün babası Aydın Taş ise "Bu olaylar yaşanmadan önce sorunlarını biz büyüklerle konuşsalardı olay buralara kadar gelmezdi. Oğlum mezarda çürüdü, sanık da hapiste çürüsün" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.