Candan kardeşlere şok suçlama! Bahar Candan ve Nihal Candan hakkında 'gizli kasa' iddiası
Bahar ve Nihal Candan kardeşler bir moda programıyla tanınmıştı. İki kardeş hakkında şok eden iddia ortaya atıldı. Başsavcılığa yapılan suç duyurusuna göre, Bahar Candan ve Nihal Candan çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu. İşte iki kardeş hakkındaki suç duyurusunun ayrıntıları...
Kara para aklama ve daha pek çok suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturması sürerken birçok sosyal medya fenomeni hakkında skandal iddialar ortaya atıldı.
İddiaların odağındaki bir diğer isim de moda programıyla tanınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ve tepki çeken Candan kardeşler hakkında skandal iddia ortaya atıldı.
Suç örgütünün "Gizli kasası" iddiası
BirGün'den Timur Soykan'ın yazısına göre Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusuna göre Bahar ve Nihal Candan kardeşler, Sazan Sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubuydu.