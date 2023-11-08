BIST 7.877
DOLAR 28,51
EURO 30,47
ALTIN 1.801,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü!

İstanbul'da sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü!

Başakşehir'de, sanayi sitesinde bulunan bir iş merkezinin üst katındaki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Abone ol

İkitelli'de, Aykosan Sanayi Sitesi Çarşısı A Blok'taki 4 katlı iş merkezinin en üst katında ayakkabı yapımında kullanılan ham maddelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede iş merkezinin üst katını alevlerin sardığı yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman çevre ilçelerden de görüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken gittikçe büyüyen yangına müdahale için çevre ilçelerden de itfaiye ekibi gönderildi.

Yangının sabah saatlerinde başlaması dolayısıyla yanan depoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında iş merkezinin çatı kısmı kullanılamaz hale geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
KARDEMİR büyümeye devam ediyor! 29 yıl önce kapatılacaktı!
KARDEMİR büyümeye devam ediyor! 29 yıl önce kapatılacaktı!
Üniversitenin atık yağları biyodizele dönüştürülüyor!
Üniversitenin atık yağları biyodizele dönüştürülüyor!
IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na faizleri yüksek tutma çağrısı!
IMF'den Avrupa Merkez Bankası'na faizleri yüksek tutma çağrısı!
Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği çocuk öldü!
Gaziantep'te yorgun merminin isabet ettiği çocuk öldü!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, 12. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nde konuştu
Rusya'ya yaptırımlar: Avrupalı şirketler 250 milyar avro kaybetti!
Rusya'ya yaptırımlar: Avrupalı şirketler 250 milyar avro kaybetti!
Trafikten çekilen 800 bin araç ne olacak? Yediemin için yeni teklif
Trafikten çekilen 800 bin araç ne olacak? Yediemin için yeni teklif
Gazeteciler AYM önünde dezenformasyon yasası protesto etti
Gazeteciler AYM önünde dezenformasyon yasası protesto etti
Kaspersky, oyuncuları hedefleyen siber tehditlerdeki artışı açıkladı!
Kaspersky, oyuncuları hedefleyen siber tehditlerdeki artışı açıkladı!
Ehliyet ve pasaport harcına zam! İşte yeni harç bedelleri
Ehliyet ve pasaport harcına zam! İşte yeni harç bedelleri
Muşlu aileler, HDP önündeki eylemlerine devam ediyor
Muşlu aileler, HDP önündeki eylemlerine devam ediyor
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 18 zanlı yakalandı!
Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu: 18 zanlı yakalandı!