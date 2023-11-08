Ehliyet ve pasaport harcına zam! İşte yeni harç bedelleri

2024 yılında uygulanacak pasaport, ehliyet, araç muayene ücreti ve yurtdışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretleri belli oldu. Peki 2024'te pasaport, ehliyet, araç muayene ücreti ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte yeni zamlı rakamlar...

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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, 2024 yılına ait vergi, harç ve cezaların miktarı da netleşmeye başladı. Her yılın sonuna doğru açıklanan Yeniden Değerleme Oranları, birçok harç ve verginin hesaplanmasında temel alınıyor.

İşte 2024 yılına ait bazı önemli harç ve vergi miktarları:

PASAPORT HARCI:

6 aya kadar pasaport harcı 1.638,40 TL.

1 yıllık pasaport harcı 2.395,90 TL.

2 yıllık pasaport harcı 3.912,30 TL.

3 yıllık pasaport harcı 5.557 TL.

4 yıldan fazla süreli pasaportlar için harç 7.833 TL olacak.

EHLİYET HARÇLARI:

B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 3.945 TL olacak.

TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ:

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31.692 TL olacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ:

Otomobil ve minibüsler için araç muayene ücreti 1.821 TL olacak.