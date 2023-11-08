BIST 7.877
DOLAR 28,51
EURO 30,47
ALTIN 1.801,30
HABER /  GÜNCEL

Hakkari'de yaşlı hastaya doğum günü sürprizi yaptılar

Hakkari'de yaşlı hastaya doğum günü sürprizi yaptılar

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatlarıyla yaşlı çınarların ihtiyaçlarını karşılayan Yaşlı Destek Birimi (YADES), Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören yaşlı bir anneyi ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Abone ol

YADES ekibi, Hakkari Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisinde tedavi gören ve doğum günü olan bir anneye doğum günü sürprizi yaparak, hasta odasında kendisini sevindirdi. Yanında torunları ve ailesi olan hasta, YADES ekibini karşısında görünce mutluluğu gözlerinden okundu. Oldukça duygulanan anne, kendilerini unutmayan YADES ekibine teşekkür etti.

YADES ekibi, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları doğrultusunda kentin bütün mahallelerinde ikamet eden yaşlılara ulaşarak taleplerini dinleyip yerine getirdiklerini belirterek, “2021 yılında çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 300 yaşlıya ulaşarak gönül köprüsü kurduk. Bu kapsamda rutin yaşlı ziyaretlerimiz devam ediyor. Yeni yaşlı tespitleri yapılarak bu yaşlıların da taleplerini alıyoruz.

Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören Adile teyzemizin doğum günü olduğunu öğrendik. Kendisine sürpriz yaptık. Moral ve motivasyonu artan teyzemiz bize teşekkür etti. Bu sürprizden çok memnun kaldığını dile getirdi. Teyzemizin ailesi de bizi arayarak, yaptığımız çalışmanın çok kıymetli olduğunu ve duyarlılığımız için teşekkür dileklerini bize ilettiler. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve emeği geçenlere teşekkür ettiler” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da dükkandaki ısıtıcıyı kucakladı, yürüyerek uzaklaştı
Bursa'da dükkandaki ısıtıcıyı kucakladı, yürüyerek uzaklaştı
Kassam Tugayları: Gazze'de 8 İsrail askeri aracını imha ettik
Kassam Tugayları: Gazze'de 8 İsrail askeri aracını imha ettik
Antalya'daki kaçak villa böyle yıkıldı!
Antalya'daki kaçak villa böyle yıkıldı!
Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranları düşüşe geçti
Trakya’da bulunan 14 barajın doluluk oranları düşüşe geçti
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ordu'da lösemiyi yenen öğretmen için gökyüzüne balon uçurdular
Ordu'da lösemiyi yenen öğretmen için gökyüzüne balon uçurdular
Bolu D-100 kara yolunda sis sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Bolu D-100 kara yolunda sis sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı
Karaman'da park halindeki minibüs motor kısmından alev alarak yandı
Karaman'da park halindeki minibüs motor kısmından alev alarak yandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu '50 milyon dolar transfer ücreti aldı' iddiası! 'Tam bir cehalet örneği'
AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu '50 milyon dolar transfer ücreti aldı' iddiası! 'Tam bir cehalet örneği'
DSP yerel seçim için kararını verdi! Seçimde kimi destekleyecekler?
DSP yerel seçim için kararını verdi! Seçimde kimi destekleyecekler?
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı: Eksikler var...
Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı: Eksikler var...