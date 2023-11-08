AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu '50 milyon dolar transfer ücreti aldı' iddiası! 'Tam bir cehalet örneği'

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile ilgili İYİ Parti'den şok suçlama geldi. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Milletvekili Hasan Toktaş, "Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır, bu belge 50 milyon dolar" dedi. Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "konuşmanız tam bir cehalet örneği" diyerek OSB'de yatırımı olan herkesin bu teşviği alabileceğini söyledi.

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Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmasıyla ilgili tartışma büyüyor. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Hatipoğlu'nun hissedarı olduğu şirketin 1,3 milyar lira "teşvik" aldığını ileri sürerek, "Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır, bu belge 50 milyon dolar" dedi. Nebi Hatipoğlu'ndan suçlamalara cevap gecikmedi.

Transfere Mustafa Varank aracı oldu

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Bir siyasi rüşvet ve siyasi yozlaşma hikâyesi anlatacağım” diyerek Nebioğlu'nun AK Parti'ye geçişiyle ilgili bir dizi iddiada bulundu. İdris Nebi Hatipoğlu’nun AK Parti’ye geçişinde Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın arabulucu olduğunu iddia eden Toktaş şöyle devam etti:

26 Eylül'de Hatipoğlu'nun fabrikasında...

“Sayın Varank, benim gibi Bursa milletvekilidir. Bugüne kadar henüz bizlerle doğru dürüst merhaba etmemişken nedense 26 Eylül günü Sayın Hatipoğlu’nu Eskişehir’deki fabrikasında ziyaret etmiştir. Masumane olduğu zannedilen bu ziyaretin tesadüf olmadığını elbette hissetmiştik. Bu ziyaret aslında, ara buluculuk faaliyetleri sonucunda Nebi Hatipoğlu 2 Kasım 2023’te partimizden istifa ederek bugün resmen AK Parti’ye katılmıştır."

'Transfer ücretini 50 milyon dolar olarak peşin almış'

Nebi Hatipoğlu’nun AK Parti’ye geçişi için “Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır" diyen Toktaş, şöyle devam etti:

“Elimde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun yani KAP’ın bir belgesi var, ben bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum. 24/3/2023 tarihinde güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili olarak 1 milyar 35 milyon TL ve bunun yüzde 25 artırılmasıyla ilgili stratejik teşvik belgesi başvurusu onuncu ayın 25’inde onaylanmıştır. Demek ki bugün sizin 'Hoş geldiniz!' dediğiniz Nebi Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır. Aslında bu belge bir transfer belgesidir, aslında bu belge bir utanç belgesidir, bu belge 1,3 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon dolar. Ünal Kaptan, Türkiye’de kaç futbolcu var bu bedelde, nasıl bir transferdir bu?"

Bu durum utanç vericidir, izaha muhtaç

"Siyasi bir başarı elde etmişçesine belki de bugüne kadarki en pahalı transferinize bugün ‘Hoş geldiniz’ dediniz. Bu kapıdan henüz girmemiş, şu sıralara bakmaya utanacak birine bugün ‘Hoş geldiniz’ dediniz. Milletin parasıyla, bu garip milletin ödemiş olduğu vergilerle transfer bedelini ödediğiniz birisine “Hoş geldiniz” dediniz. Bu durum utanç vericidir, bu durum izaha muhtaçtır. Siyaseti bu denli yozlaştırmanızı büyük Türk milletinin takdirine bırakıyorum.”

Hatipoğlu: Konuşma tam bir cehalet örneği

İYİ Parti Bursa milletvekili Toktaş'ın ardından hakkındaki iddialara sosyal medya hesabı X üzerinden yanıt veren AK Parti Eskişehir milletvekili Hatipoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

- 'Sayın Hasan Toktaş, konuşmanız tam bir cehalet örneği. İster AK Partili, ister CHP'li, ister İyi Partili ol, gidip örneğin bizim gibi Kütahya Zafer OSB'de stratejik yatırımı yaparsan bu teşviği alırsın.

- Bu teşvikler bölgeye ve yatırıma göre standarttır. Yatırımların aldığı bu teşvik sizin ve partili trollerinizin yaydığı algıdaki gibi nakit para ile de ödenmez. Yatırım tamamlanıp, çalışmaya başladıktan sonra yıllar içerisinde sağlanan vergi kolaylığıdır.

- Zaten bizim aldığımız teşvikinde onaylanması 24 Mart 2023 tarihlidir. Bu ülkede stratejik yatırım yapan herkese devletimizce sağlanan standart kolaylığı kişiye özel gibi anlatmak en hafif tabirle müfteriliktir. Sizi ve sizin gibi haysiyet düşmanlarını Yüce Türk Milleti'nin sarsılmaz vicdanına bırakıyorum.'