Aydın Buharkent’te 2 araç çarpıştı, 3 yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Buharkent ilçesi Hal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 ZE 626 plakalı ticari araç ilçe merkezinden çıkarak karşıya geçmek istedi. O esnada Aydın Denizli istikametinde seyir halinde olan 20 FD 094 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 2 kişi ile ticari aracın şoförü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.