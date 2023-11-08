BIST 7.903
DOLAR 28,52
EURO 30,44
ALTIN 1.803,75
HABER /  EKONOMİ

TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını belirledi

TARİŞ, zeytinyağı alım fiyatını belirledi

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, 2023-2024 sezonu zeytinyağı alım fiyatını kilogram başına 295 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Abone ol

Sürek, yaptığı yazılı açıklamada, ürün alım fiyatının üreticinin alın terinin karşılığını alabilmesi ve ürünün değerini bulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Açıkladıkları fiyatın piyasada belirleyici olacağını belirten Sürek, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz sezonda kaliteli ve gerçek zeytinyağına ulaşmak herkes için büyük önem taşıyacaktır. Her zaman olduğu gibi Birliğimizin en önemli hedefi üreticiden aldığı kaliteli zeytinyağını güvenli şekilde tüketiciyle buluşturmaktır. Sezon içinde piyasa hareketlerini ve fiyat gelişmelerini izleyerek gerekirse yeni düzenlemeler yapacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Partisi İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: 1 kadın tutuklandı
Zafer Partisi İlçe Başkanı ölü bulunmuştu! Yeni detaylar ortaya çıktı: 1 kadın tutuklandı
Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da 10 kilo 450 gram skunk ele geçirildi
Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık: 4 şüpheli yakalandı!
Kayseri'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık: 4 şüpheli yakalandı!
İslahiye'de 17 bloktan oluşan deprem konutları teslime hazır
İslahiye'de 17 bloktan oluşan deprem konutları teslime hazır
Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
Pepe, Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı futbolcu oldu
Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı
Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi
Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar! 300 suç örgütü çökertildi, 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar! 300 suç örgütü çökertildi, 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi