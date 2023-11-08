BIST 7.897
DOLAR 28,52
EURO 30,45
ALTIN 1.803,37
HABER /  GÜNCEL

Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı

Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı

Sancaktepe’de bir kişi park halinde bulunan otomobiline bindiği esnada, otomobilleriyle gelen 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Abone ol

Saldırıya uğrayan kişi, saldırıdan kaçmak için otomobiliyle manevra yapınca hem park halindeki hem de yolda bekleyen araçlara çarptı, ardından kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sancaktepe’de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre Y.D. isimli bir kişi park halinde bulunan otomobiline bindiği esnada cadde üzerine otomobilleriyle gelen 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Park halindeki otomobiline binen Y.D. saldırganların üzerine koştuğunu fark edince aracının kapılarını kilitledi. Saldırganlar Y.D.’nin otomobiline tekme ve yumruklarla vurmaya başladı.

Saldırıdan kaçmaya çalışan Y.D. kaçmaya çalıştığı esnada önünde ve arkasında park halinde bulunan iki araca çarptı. Y.D. otomobiliyle bulunduğu yerden kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin yanında bulunan bir kadın ise otomobile binmeye çalıştı. Hem park halindeki iki araca hem de yolda beklemekte olan bir araca çarparak kaçmayı başaran Y.D., araca binmeye çalışan kadını geride bırakarak uzaklaştı. Kapılarını kilitleyerek kaçan Y.D.’ye saldıran 2 kişi kaçan otomobili metrelerce kovaladı.

Olay esnasında aracı zarar gören İsmail Külen, "Ben dükkanda müşterilere bakıyordum, 5 dakika sonra dışarı çıktım baktım ortalık karışmış. Sonra güvenlik kameralarından baktık ki bir kargaşa yaşanmış. Benim araca vuran arkadaşa saldırmışlar. O da kaçmak için 3 araca vuruyor. Orada bir kargaşa yaşandı, çocuk kendini kurtardı. Biz de polisleri çağırdık, oradan karakola gidip tutanakları tuttuk" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Lübnan Hizbullahı, Suriye'den yaklaşık 1500 unsurunu çekti
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
"Berlin Duvarı"nın yıkılışının üzerinden 34 yıl geçti!
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Doğu Anadolu'daki 6 ilde 77 bin 200 fidan dikilecek
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi
Okul kantinlerinde İsrail ürünlerine boykot! İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazı gönderdi
Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar! 300 suç örgütü çökertildi, 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya'dan önemli açıklamalar! 300 suç örgütü çökertildi, 10 ayda 721 terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener: Bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim
Meral Akşener: Bu ülkeye kazık atan herkesi silmezsem adımı değiştireceğim
Motosikletinin plakasını söktü, yoluna tek tekerlek ile devam etti
Motosikletinin plakasını söktü, yoluna tek tekerlek ile devam etti
Manisa'da 74 yaşındaki adam 46 yıllık muhtardı, yeniden aday olacak
Manisa'da 74 yaşındaki adam 46 yıllık muhtardı, yeniden aday olacak
Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatilde perdelerini çocuklar için açacak
Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatilde perdelerini çocuklar için açacak
Kars'ta 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü
Kars'ta 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü
Cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın katilinden tüyler ürperten ifade
Cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın katilinden tüyler ürperten ifade