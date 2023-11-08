Sancaktepe’de ilginç olay, tüm araçlara çarptı sonra kaçtı

Sancaktepe’de bir kişi park halinde bulunan otomobiline bindiği esnada, otomobilleriyle gelen 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı.

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Saldırıya uğrayan kişi, saldırıdan kaçmak için otomobiliyle manevra yapınca hem park halindeki hem de yolda bekleyen araçlara çarptı, ardından kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Sancaktepe’de geçtiğimiz Pazartesi günü meydana geldi. İddiaya göre Y.D. isimli bir kişi park halinde bulunan otomobiline bindiği esnada cadde üzerine otomobilleriyle gelen 2 şahıs tarafından saldırıya uğradı. Park halindeki otomobiline binen Y.D. saldırganların üzerine koştuğunu fark edince aracının kapılarını kilitledi. Saldırganlar Y.D.’nin otomobiline tekme ve yumruklarla vurmaya başladı.

Saldırıdan kaçmaya çalışan Y.D. kaçmaya çalıştığı esnada önünde ve arkasında park halinde bulunan iki araca çarptı. Y.D. otomobiliyle bulunduğu yerden kaçmaya çalıştığı esnada otomobilin yanında bulunan bir kadın ise otomobile binmeye çalıştı. Hem park halindeki iki araca hem de yolda beklemekte olan bir araca çarparak kaçmayı başaran Y.D., araca binmeye çalışan kadını geride bırakarak uzaklaştı. Kapılarını kilitleyerek kaçan Y.D.’ye saldıran 2 kişi kaçan otomobili metrelerce kovaladı.

Olay esnasında aracı zarar gören İsmail Külen, "Ben dükkanda müşterilere bakıyordum, 5 dakika sonra dışarı çıktım baktım ortalık karışmış. Sonra güvenlik kameralarından baktık ki bir kargaşa yaşanmış. Benim araca vuran arkadaşa saldırmışlar. O da kaçmak için 3 araca vuruyor. Orada bir kargaşa yaşandı, çocuk kendini kurtardı. Biz de polisleri çağırdık, oradan karakola gidip tutanakları tuttuk" dedi.