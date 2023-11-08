Bir dönem Özlem Öz'ün yanında çalıştı korkunç şeyler söyledi Özlem Özden iddialara yanıt

Avukat Feyza Altun, önceki gün Özlem ve Tayyar Öz çifti hakkında çok ciddi iddialarda bulundu. Altun, sosyal medya hesabında ürün üretim yerleriyle ilgili çok ciddi halk sağlığını tehdit eden görüntüleri paylaştı. Feyza Altun'un bu paylaşımından sonra ise Özlem Öz'den cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

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Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından son birkaç yılda hızla zengin olan ve gösterişli hayatlarıyla dikkat çeken fenomen çiftleri araştırmaya başlayan Avukat Feyza Altun, iddialarıyla gündemde.

Son olarak bu çiftlerin başında da yaşantılarıyla Polat ailesine çok benzetilen, şaşaalı hayatlarıyla dikkat çeken Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti geliyor.

Gösterişli hayatlarıyla ön plana çıkan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti Feyza Altun'un radarından kaçmadı ve Altun çifti araştırmaya başladı. Feyza Altun, tıpkı "Dilan Polat" gibi güzellik merkezi bulunan ve kendilerine ait ürünleri satan Öz çifti hakkında söyledikleri iddialarla gündeme geldi.

Eski çalışanının iddiaları

Altun, Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinin geçmişte yanında çalışan birisinin kendisine ulaşarak ürünlerin üretildiği yerle ilgili korkunç şeylerden bahsettiğini söyledi.

Feyza Altun, kendisine ulaşan kişinin yazdığı yazıyı da Twitter hesabında paylaştı.

Avukat Feyza Altun, özellikle çocuklarında tükettiği ve Öz çiftine ait ürünlerin fotoğrafını paylaşarak "Tayyargil’lerin elinde sık görülen bir poşet var, takip edenler bilir:BERALIFE" notunu düştü.

Altun, özellikle çocukların tükettiği ve Öz ailesinin ürünü olan macunların içinden kurt çıktığını iddia etti. Bunun ardından hiç hijyenik olmayan ve üretim yerine ait olduğu iddia edilen bu görüntüleri paylaştı.

Ayrıca Altun, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üstüne yeni etiketler basılarak, halk sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya sürdüklerini iddia etti.

"Gerekirse ifade verecekler"

Feyza Altun, kendisiyle bu bilgileri paylaşan kişinin yanı sıra daha önce "Öz" çiftinin yanında çalışmış başka bir kişinin de bu bilgileri teyit ettiğini söyledi. Gerektiği takdirde bu kişilerin ifade vereceklerini de belirtti.

Özlem Öz'den iddialara yanıt geldi

Son günlerde birçok iddia ile gündeme gelen Özlem ve Tayyar Öz çifti sessizliklerini bugüne kadar korumuşlardı. Fakat bu sessizlik Feyza Altun'un dün paylaştığı görüntülerden sonra bozuldu.

Özlem Öz, Altun'un kendileri hakkında bulunduğu iddialardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerinin üretim yerini paylaştı.

İşte Öz'ün üretim yeri olarak öne sürdüğü yer:

Öz, daha sonra üretim yerini gösterdiği bir başka paylaşımında, bakanlıklar tarafından denetlendiklerini ve dünya standartlarına uygun sertifikalara sahip olduklarını belirtti.

Özlem Öz, Feyza Altun'un iddia ettiği markanın da kendilerine ait olmadığını ve gerçek firma sahibi olduğunu iddia eden kişinin videosunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Ancak Özlem Öz, her ne kadar markanın kendilerine ait olmadığını iddia etse de eşi Tayyar Öz'ün elindeki "Beralife" yazılı karton çanta detayı sosyal medya kullanıcısı tarafından Özlem Öz'e soruldu.

Özlem Öz, bu soruya "Marka ile zamanında işbirliği yaptım" cevabını verdi.