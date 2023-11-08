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Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatilde perdelerini çocuklar için açacak

Bursa Devlet Tiyatrosu ara tatilde perdelerini çocuklar için açacak

Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunda, okulların ara tatilinde gelecek hafta çocuk oyunları sahnelenecek.

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Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla küçük izleyicilere ara tatilde keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 14-16 Kasım'da saat 14.00'te "Tıngır Mıngır Ülke", 17 Kasım saat 19.00'da, 18 Kasım saat 14.00 ve 19.00'da ise "Küçük Prenses" adlı çocuk oyunları sahneye konulacak.

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