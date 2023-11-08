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Zeytinin ana vatanı Kilis’te zeytin rekoltesinin düşük olması bekleniyor

Zeytinin ana vatanı Kilis’te zeytin rekoltesinin düşük olması bekleniyor

Güneydoğunun zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerden biri olan Kilis'te zeytin hasadı devam ediyor. Zeytinde rekoltenin düşük olması öngörülüyor.

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Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli merkezlerinden Kilis’te zeytin hasadı devam ediyor. Yaklaşık 300 bin dekar alanda 4 milyon zeytin ağacı bulunan kentte rekoltenin düşük olması bekleniyor.

Katkı maddeli ve sahte ürünlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Zeytinin ana vatanı olan Kilis’te hasadın başlamasının ardından tanenin yağa yolculuğu başladı. Rekoltenin düşük olması ve taleplerin de artması, zeytinyağında fiyatların yükselmesi demektir. Hakiki zeytinyağının litre fiyatı 220 TL’den başladığından dolayı piyasaya tağşiş ürünler girmektedir ve insan sağlığı için de bu ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Hakiki zeytinyağının özellikleri

Hakiki zeytinyağının nasıl anlaşılabileceği konusunda da bilgi veren Özdemir; renk, koku, tat, donma özelliği olan ve blok şeklinde eriyen ürünlerin hakiki zeytinyağı olduğuna dikkat çekti.

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