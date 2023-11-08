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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi yönetime son kararını bildirdi

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi gelişmesi yönetime son kararını bildirdi

Fenerbahçe'de Edin Dzeko transferi sonrası kulübeye mahkum olan Michy Batshuayi, ayrılmak için yönetime talepte bulundu.

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Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.

Sabah'ta yer alan haberde Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.

İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor. Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Ara transferde stoper alınacak

Ara transferde hareketli günler yaşayacak olan Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper kesinlikle alacak.

Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe'nin ocak ayında en az 2 oyuncu transfer edeceği kesinleşti. Sarı-lacivertliler, tarz olarak hem santrfor oynayabilen hem de kanatlarda görev alabilecek bir forvet bakıyor.

Eylül 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 581 dakika sahada kalan Belçikalı santrfor, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2024 Haziran'da bitiyor.

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