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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes ligde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15'inci, Zalgiris Kaunas ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Olympiakos'un gerisinde 9. sırada yer alıyor.

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 86-60 galip gelirken, sahasında ise 80-70'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

Avrupa kupalarında 808. randevu

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 808. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 807 karşılaşmada 457 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 560. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

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