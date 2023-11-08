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ABD o anlaşmayı askıya aldığını duyurdu

ABD o anlaşmayı askıya aldığını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı askıya aldığını duyurdu. Açıklamada "NATO müttefikleri olmayan bazı AKKA ortaklarımız da Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak AKKA Antlaşması yükümlülüklerinin askıya alınmasında bize katılmayı destekliyor ve bize katılma niyetinde. " denildi.

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Rusya’nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin ardından ABD’den karşı hamle geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması’ndaki (AKKA) yükümlülüklerini askıya aldığı duyuruldu. Açıklamada, “ABD'nin askıya alma kararı 7 Aralık'ta yürürlüğe girecek. NATO müttefikleri olmayan bazı AKKA ortaklarımız da Rusya'nın eylemlerine yanıt olarak AKKA Antlaşması yükümlülüklerinin askıya alınmasında bize katılmayı destekliyor ve bize katılma niyetinde. Rusya'nın devam eden istikrarsızlaştırıcı davranışı, onlarca yıldır Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin temelini oluşturan karşılıklılık, şeffaflık, uyum ve doğrulama gibi temel silah kontrolü ilkelerini baltalıyor” denildi.

Rusya’nın 2007'den bu yana AKKA Antlaşması’ndaki yükümlülüklerine uymadığı belirtilen açıklamada, Rusya’nın anlaşmadan çekilmesinin bir etkiye neden olmasının beklenmediği ifade edilerek, “Rusya'nın bağlı olmadığı bir anlaşmaya bağlı kalmaya devam etmememiz gerektiği sonucuna vardık” denildi. ABD’nin ve NATO müttefiklerinin, Avrupa-Atlantik güvenliğinin kritik bir unsuru olarak etkili konvansiyonel silah kontrolüne bağlı kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, “Riskleri azaltarak, yanlış algılamaları önleyerek, çatışmalardan kaçınarak ve güven tesis ederek Avrupa'da istikrar ve güvenliği desteklemeyi amaçlayan tedbirleri sorumlu ortaklarımızla birlikte takip etmeye devam edeceğiz” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece yarısı itibarıyla resmen çekilmesiyle anlaşmanın artık "tarih" olduğu kaydedilmiş, "AKKA Antlaşması, Soğuk Savaş'ın sonunda, iş birliğine dayalı yeni bir küresel ve Avrupa güvenliği mimarisinin oluşmasının mümkün göründüğü dönemde imzalanmıştı" ifadeleri kullanılmıştı.
Açıklamada, "Antlaşmanın resmi olarak korunması bile Rusya'nın temel güvenlik çıkarları açısından kabul edilemez hale gelmiştir" denilmişti. Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, taraf ülkelerin konvansiyonel silah kullanımının kısıtlanması amacıyla 1990’da Fransa’nın başkenti Paris’te NATO ve Varşova Paktı ülkeleri tarafından imzalanmıştı. Rusya, antlaşmayı 2007'de tek taraflı olarak askıya almış, 2015'te aktif katılımını durdurmuştu. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 16 Mayıs’ta antlaşmanın feshedilmesine ilişkin yasayı kabul etmiş, 29 Mayıs’ta Putin'in imzaladığı kararnameyle antlaşma feshedilmişti.

ABD
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