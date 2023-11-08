İki ilde deprem göçü arttı! İşte en çok taşınan ve tercih edilen ilçeler

Maraş merkezli deprem felaketi sonrası Türkiye'deki sismik hareketlilik sürerken olası senaryolar İstanbul ve Ankara'da deprem göçü hareketliliği arttı. REIDIN tarafından yayımlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen depremin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte insanlar daha güvenli yerlere göç etmeye başladı. İnsanların daha güvenli olduğunu düşündüğü bölgede yaşama isteği İstanbul ve Ankara'daki göç hareketliliğini artırdı.

Gayrimenkul bilgi ve analitik şirketi REIDIN ve Enakliyat işbirliği ile hazırlanan taşınma hareketliliği raporuna göre, İstanbul'da Küçükçekmece ve Ümraniye en çok taşınmanın yaşandığı ilçeler olurken, Ankara'da ise Çankaya öne çıktı.

Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul Taşınma Endeksi 2023 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10.40, 2022'nin aynı dönemine göre de yüzde 90.65 arttı. Endeks, üçüncü çeyrekte, 73.0 ile son iki yılın en yüksek değerine ulaştı.

Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve PendiK

Endekse göre İstanbul Küçükçekmece yüzde 6.81 ile en çok taşınan, yüzde 7.27 ile en hareketli ve yüzde 6.99 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. Taşınma kategorisinde ilçeyi yüzde 6.35 ile Ümraniye, yüzde 4.50 ile Esenyurt, yüzde 4.45 ile Pendik ve yüzde 4.35 ile Maltepe izledi. En çok tercih edilen ilçeler arasında Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Pendik yer aldı.

En çok tercih edilen Çankaya

Ankara Taşınma Endeksi ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 28.83, geçen yılın aynı döneminde de yüzde 11.71 oranında yükseldi. Son iki yıl içinde endeksin en yüksek değere sahip olduğu dönem ise 126 değeriyle bu yılın üçüncü çeyreği oldu.

Rapora göre Ankara'nın Çankaya ilçesi yüzde 24.24 ile en çok taşınan, yüzde 25.25 ile en hareketli, yüzde 22.36 ile en çok tercih edilen ilçe oldu. En çok taşınan ilçeler kategorisinde ilçeyi yüzde 16.08 ile Etimesgut, yüzde 14.45 Yenimahalle, yüzde 10.72 ile Mamak, yüzde 10.26 ile Keçiören izledi.