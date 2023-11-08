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Vali yardımcısı, meslek edindirme kurslarını gezdi

Vali yardımcısı, meslek edindirme kurslarını gezdi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) açılan meslek edinme kurslarını ziyaret etti.

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İŞGEM Müdürü Aziz Akın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ve çalışanlar tarafından karşılanan Vali Yardımcısı Karadağ; giyim, nakış, trikotaj, kilim, aşçılık, seramik ve özel eğitimli bireylere yönelik açılan meslek edinme kurslarını gezdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı’dan mesleki kurslarla ilgili bilgi alan Karadağ, usta öğretici ve kursiyerlerle sohbet ederek yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri yakından inceledi.
Hakkâri’de örgün eğitimin yanında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda kurs açıldığını ifade eden Karadağ, “Bizim için özel olan kurslardan bir tanesi engellilerin eğitim aldığı kurstur. El sanatlarından boyamaya, çizimlere kadar çok güzel ürünler ortaya koymuşlar. Bu işte emeği geçen tüm hocalarımıza, usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz’’ dedi.Daha sonra İŞGEM sahasını gezen Karadağ, İŞGEM Müdürü Aziz Akın’dan mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

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